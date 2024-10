Ceará elege 20 candidatos com nomes religiosos; Fortaleza apenas um

197 candidatos com identidades religiosas no nome de urna, seja para vereador ou prefeito, com alguma menção religiosa no nome, foram eleitos no Nordeste. Desse total, 20 foram eleitos no Ceará, entre os quais um candidato a vereador de Fortaleza: Irmão Léo (PP).

O número representa queda de 2% em relação a 2020, quando foram eleitos 201, o equivalente a 0,9% do total de eleitos na região. O levantamento exclusivo foi elaborado pelo Nexus a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).