2º turno em São Paulo: Nunes venceria Boulos por 52,8 a 39%, aponta Paraná Pesquisas

Instituto divulgou a primeira pesquisa sobre o cenário de segundo turno na maior cidade do país

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta quinta-feira, 10, a primeira pesquisa do segundo turno à Prefeitura de São Paulo. Os números trazem Ricardo Nunes (MDB) à frente de Guilherme Boulos (Psol). O atual prefeito, do MDB, venceria o deputado federal, do Psol, por 52,8% a 39%.

Brancos e nulos somam 4,8% e 3,4% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 2,9 pontos porcentuais para mais ou para menos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ricardo Nunes (MDB): 52,8%

Guilherme Boulos (Psol): 39%

Brancos e nulos: 4,8%

Não sabem/não responderam: 3,4%

O Instituto Paraná ouviu 1.200 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo SP-08049/2024, tendo como contratante o próprio instituto.