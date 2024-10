Vereadores agradecem e repercutem eleições em sessão na CMFor

"O Sarto me colocou aqui tendo até que falar com o senador Tasso Jereissati, e o senador teve que falar com o presidente da República na época, Jair Bolsonaro, para poder liberar o Raimundo Filho (vereador), servidor público federal da Anvisa para eu estar aqui", declarou.

A sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quarta-feira, 9, foi marcada pela presença dos vereadores após a eleição que definiu qual será a nova composição da Casa a partir do próximo ano. Na ocasião, os parlamentares agradecerem as votações, mesmos os que não foram eleitos.

"O compromisso que eu quero reafirmar nessa manhã com todas as pessoas que me reconduziram para esta Casa é de continuar sendo a sua voz nessa tribuna lutando para que nem uma lei possa prejudicar a livre pregação do evangelho, a família fortalezense, o trabalhador, os nossos idosos, os nossos jovens, de continuarmos lutando pela segurança pública, pelo esporte", afirmou.

"Eu tive na eleição passada 3.815 votos e nessa com um pouco mais de um ano de mandato a gente saltou para 8.080 votos. Eu tenho certeza que isso é expressão de um trabalho feito junto com o povo, com as comunidades, com as escolas e hoje eu tenho muita honra de estar aqui representando a educação do nosso município, representando os professores, os gestores, os funcionários de escola, os estudantes, as mulheres", disse.



A petista também citou a eleição de mulheres como a correligionária Mari Lacerda (PT) e as outras parlamentares que estavam presentes, Adriana Gerônimo (Psol), Ana Aracapé (Avante) e Kátia Rodrigues (PDT), além de fazer acenos ao segundo turno para apoios a Evandro Leitão (PT).

"Eu acredito e espero que os vereadores, que a gente tenha um alinhamento nas posições políticas. Possam estar também se somando conosco em um projeto de uma Fortaleza inclusiva, representativa, do bem, que se preocupa com as pessoas", finalizou.