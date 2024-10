Em disputa por apoios, Catanho cita ter "mais indentidade" com Emilia e quer Lula em Caucaia

Catanho (PT) comenta sobre apoios políticos no segundo turno Crédito: FÁBIO LIMA

Waldemir Catanho (PT), candidato à Prefeitura de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), falou sobre a possibilidade de apoios no segundo turno, apontando Emilia Pessoa (PSDB), que ficou em terceiro lugar com uma diferença de oito votos para ele, como alguém que possui identificação e poderia apoiar a campanha petista no município. A declaração aconteceu na tarde desta terça-feira, 8, na rádio O POVO CBN. O candidato teve 24,57% dos votos e irá disputar o segundo turno contra Naumi Amorim (PSD), que teve 38,42%.

Questionado sobre a possibilidade de apoios no segundo turno, Catanho contou que está avaliando junto à campanha. "Nós estamos fazendo essa discussão com aquilo que é de comum acordo as propostas que a gente apresentou", explicou.

No entanto, o candidato não descarta que os votos de Aginaldo possam ser transferidos para ele, uma vez que, segundo ele, as campanhas dos dois tem a proposta de "combate a corrupção e zelo com o dinheiro com o dinheiro público". "Imagino eu, que o Coronel fez uma campanha também tocando a questão do combate a corrupção, do respeito ao dinheiro público, talvez isso possa ser algum tipo de ponto de contato, para que a gente possa ter algum tipo de posição da parte dele, da parte daqueles que o acompanharam. A gente não pode confundir o eleitor com o candidato, para que a gente possa ter adesão dos eleitores do Coronel, que imaginamos que tenham preocupação com essas questões", acrescentou. Catanho também falou sobre como recebeu a informação de que estava no segundo turno, uma vez que a sua diferença para Emília Pessoa foi apenas de oito votos e decidida com mais de 90% de apuração das urnas.

"Eu só lembrei de uma música do Cazuza que tem uma parte que diz assim: se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, o tempo não para. As disputas políticas tem essas surpresas. Mas graça a Deus, graças ao povo de Caucaia, nós estamos aqui", disse o candidato. Lula em Caucaia Catanho ainda reforçou o desejo da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Caucaia, em especial, na sua campanha. "Nós estamos insistindo, lutando bravamente, para que a agenda que o nosso presidente vai cumprir no Ceará, nos dias 11 e 12, conste nela a presença dele aqui em Caucaia", acrescentou.

Ele ainda afirmou que a articulação política do PT, junto com o deputado federal José Guimarães (PT), a deputada federal Luizianne Lins (PT), o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT), estão trabalhando para o chefe do executivo vá para o município em sua visita ao Ceará em 11 e 12 de agosto. Estratégias de campanha do segundo turno Sobre estratégias para o segundo turno, Catanho reforçou que continuará investindo na apresentação de suas propostas. "Nós vamos insistir na apresentação daquilo que a gente tá defendo para a cidade, defendendo o aprofundamento, a importância das parcerias com o governo estadual, (e que os) problemas mais importantes do povo de Caucaia sejam resolvidos", completou