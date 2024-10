Vereadores: quantos são eleitos por capital? Veja lista e entenda cálculo

O número de parlamentares varia de acordo com o tamanho da população em cada cidade; veja quantos vereadores eleitos estarão nas 26 capitais brasileiras

Os eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo, 6, para a definição de seus representantes do legislativo municipal no 1º turno das eleições 2024. Além da escolha dos vereadores, o pleito ainda determinou a votação a prefeito de cada cidade.

A eleição municipal de 2024 é a primeira desde a divulgação do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os novos dados influíram em mudanças no número de parlamentares nas cidades ao redor do Brasil, inclusive capitais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com indicações feitas pelo artigo 29 da Constituição Federal, existe um limite máximo de representantes para cada Câmara, proporcional à população do município.