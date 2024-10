Capitão Wagner perde protagonismo na direita e amarga maior derrota em Fortaleza

A eleição 2024 marca a maior derrota da carreira de Capitão Wagner (União Brasil). Pela primeira vez, ele não conseguiu chegar ao segundo turno de uma eleição majoritária na capital cearense. Eleito deputado estadual e federal com grandes votações, esteve perto de conseguir chegar ao Paço Municipal há quatro anos, hoje amarga um 4º lugar, com pouco mais de 11% dos votos conquistados.



Além da distância para os mais votados, Wagner viu nessas eleições a perda de protagonismo político no campo da direita em Fortaleza, e até no Ceará, já que foi candidato a governador há apenas dois anos. Com candidaturas distintas de oposição aos governos municipal, estadual e federal, Wagner perdeu espaço para a candidatura do deputado federal André Fernandes (PL), seu aliado nas disputas anteriores.

O roteiro teve nuances parecidas com de outros momentos, com sua candidatura partindo em primeiro nas pesquisas, fruto de um recall maior como força de oposição na região. A partir do início da campanha, recebendo foco e artilharia contrária dos adversários, viu sua margem de vantagem cair drasticamente, dessa vez a ponto de sequer terminar próximo das candidaturas que conseguiram vaga no segundo turno.