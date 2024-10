Eleições 2024 Ibaretama: resultado da apuração para prefeito

Com 100% das urnas apuradas, a candidata Eliria Queiroz do Partido Social Democrático (PSD) foi eleita prefeita de Ibaretama com 54,97% dos votos válidos. O Dr. Rodrigues Moraes (União), que ficou em segundo, recebeu 37,79%. Hoje, domingo, 6 de outubro (06/10), é definido o primeiro turno das eleições municipais em Uruoca. Para as cidades brasileiras que possuem mais de 200 mil eleitoras e eleitores, o resultado ainda pode prever os dois representantes ao segundo turno. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acompanhe em tempo real, nesse mesmo link, a apuração para prefeito de Uruoca.

Eleições 2024 Uruoca: resultado da apuração para prefeito Prefeito Eleições 2024 Uruoca: o que fazer se faltou? Caso o eleitor não possa comparecer, deve justificar a ausência por meio do formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral.

O TSE destaca que é necessário apresentá-lo nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Caso a justificativa não seja feita no mesmo dia, o eleitor tem até 60 dias após cada turno para realizar o procedimento. No sistema Justifica, apresentado pela Justiça Eleitoral, é possível realizar o processo virtualmente.

Eleições 2024: quais cidades podem ter segundo turno no Brasil? VEJA Eleições 2024 Uruoca: quais são os cargos? Confira quais cargos estão em jogo nas eleições de 2024 e como o processo de votação acontece. Prefeito(a) Da mesma forma que os cargos de presidente da República, governador de estado e senador, a eleição para prefeito segue o sistema majoritário de votação. Nesse caso, o candidato vencedor é aquele que atingir o maior número de votos válidos.

Em seu mandato de quatro anos, cabe ao prefeito, de acordo com o TSE, planejar e concretizar obras públicas, administrar o município por meio da arrecadação de impostos e taxas, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques, entre outras responsabilidades. Vereador(a) A eleição para vereador ocorre de forma proporcional, ou seja, nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. O resultado dependerá da aplicação dos quocientes eleitoral e partidário. Por quatro anos de mandato, é o vereador que se responsabiliza em propor, analisar, discutir e votar leis municipais relacionadas a temas como transporte público, educação municipal, serviços de atenção básica à saúde, saneamento, determinados impostos, etc.

Eleições 2024 Uruoca: o que precisa para votar? Para confirmar a sua participação nas eleições municipais de 2024, o eleitor deve estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e possuir um título de eleitor. De acordo com informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, o alistamento para retirada do primeiro título é solicitado por meio do Autoatendimento Eleitoral - Título Net, sistema disponível nos Portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Presencialmente, o eleitor pode optar por uma unidade de atendimento da zona eleitoral responsável pelo município de domicílio eleitoral (onde a pessoa deseja votar), com a exigência de um agendamento.