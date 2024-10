Justiça determina suspensão de nova conta de Marçal no Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou a suspensão de mais uma conta do candidato Pablo Marçal (PRTB) no Instagram. O ex-coach teve a conta reserva suspensa neste sábado, 5, e criou o perfil para se comunicar com os eleitores, porém a nova decisão da Justiça Eleitoral derrubou a página recém criada.

O perfil reserva do candidato foi derrubado após Marçal publicar um laudo médico falso indicando que o candidato Guilherme Boulos (Psol) teria sido internado em 2021 por surto psicótico e uso de drogas. Após a publicação, Boulos criticou a atitude do adversário e afirmou que pediu a prisão do ex-coach à Justiça.