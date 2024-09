Caucaia: sabatinas com candidatos começam nesta segunda, 16

As sabatinas do O POVO com os candidatos à Prefeitura de Caucaia começam nesta segunda-feira, 16. As transmissões serão realizadas no podcast Jogo Político, do O POVO, às 14 horas.

A primeira a ser entrevistada será a candidata Emília Pessoa (PSDB). A programação segue com Coronel Aginaldo (PL), no dia 17, Waldemir Catanho (PT), no dia 18 e por último, Naumi Amorim (PSD), no dia 19.