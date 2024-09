Quando saem as próximas pesquisas para prefeito de São Paulo?

A semana de campanha à Prefeitura de São Paulo terá a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. As datas a partir das quais a divulgação é permitida estão registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São elas:

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. A maior cidade do Brasil, São Paulo (SP), tem a disputa que mais chama atenção pelo Brasil e envolve interesses de personagens de relevo nacional, como o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A candidatura de Guilherme Boulos (Psol) tem sido depositária de apoio contundente do PT, tanto pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) na capital paulista para agendas com o candidato como pelos repasses vultosos realizados pela direção nacional do PT à campanha socialista.

O apoio da legenda de Lula ao Psol é consequência direta da saída de Boulos da disputa ao Governo de São Paulo, em 2022, de modo a beneficiar Fernando Haddad (PT), então candidato e atual ministro da Fazenda. Na vice de Boulos, em 2024, está a ex-prefeita Marta Suplicy (PT).O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, detém o apoio oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que indicou para vice o ex-coronel da Polícia Militar, Ricardo Mello de Araújo (PL). O eleitor bolsonarista, contudo, não aderiu automaticamente à candidatura do emedebista em razão do fator Pablo Marçal (PRTB).

O ex-coach tem despontado como "surpresa" da disputa, marcando presença no pelotão de cima, segundo as pesquisas de intenção de voto. Marçal é sintonizado com as pautas da extrema-direita e tem adotado retórica antissistêmica ao se distanciar do rótulo de "político" que utiliza com carga pejorativa para se dirigir ao conjunto dos adversários, como pertencentes a um conluio que ele não integrasse.

A estratégia tem produzido momentos de tensão em debates e entrevistas.