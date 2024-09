Chico Malta é sabatinado ao vivo pelo O POVO; assista

Nesta mesma manhã, seguem as sabatinas com candidatos ao Crato com Lucas Brasil (PSDB)

Nesta mesma manhã, seguem as sabatinas com candidatos ao Crato. A transmissão da Capital será realizada na rádio O POVO CBN e a do Cariri, na O POVO CBN Cariri .

O terceiro candidato à Prefeitura de Fortaleza a ser entrevistado, na série de sabatinas do O POVO , é Chico Malta (PCB). Encontro será nesta sexta-feira, às 9h30min, com apresentação dos jornalistas Jocélio Leal e participação de Vítor Magalhães .

Em Fortaleza as sabatinas serão divididas em duas rodadas. A primeira será de 2 a 12 de setembro, na Rádio O POVO CBN ; e a segunda, de 23 de setembro a 2 de outubro, no programa O POVO News primeira edição. A ordem na qual os candidatos serão sabatinados nas duas rodadas foi definida por sorteio.

Na sequência, a programação de sabatinas do O POVO continua em mais três municípios: Caucaia, Eusébio e Juazeiro do Norte.

No Crato, cidade distante 517 quilômetros de Fortaleza, a sabatina ocorre no mesmo horário (9h30min), na Rádio O POVO CBN Cariri . O entrevistado será Lucas Brasil (PSDB) .

Em Caucaia e Eusébio, as entrevistas serão realizadas no podcast Jogo Político, com transmissão ao vivo no YouTube, a partir das 14 horas.

Já na região do Crajubar, as sabatinas iniciaram na segunda-feira, 2, com candidatos à Prefeitura de Barbalha. A seguir, foram iniciadas sabatinas no Crato, com a entrevista de André Barreto (PT) na quarta-feira, 4.

No dia seguinte, quinta-feira, 5, será a vez de Dr. Aloísio (União Brasil) e por último, na sexta-feira, 6, o candidato Lucas Brasil (PSDB).