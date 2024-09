Evandro Leitão é sabatinado pelo O POVO: assista ao vivo

Candidato do PT, o deputado Evandro Leitão, no debate promovido pelo O POVO Crédito: Fco Fontenele/O POVO

As sabatinas do O POVO com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza e Barbalha seguem nesta terça-feira, 3. As transmissões serão respectivamente realizadas nas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri. O segundo candidato à Prefeitura de Fortaleza a ser entrevistado é Evandro Leitão (PT), às 9h30min, com apresentação dos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Mattos Brito e participação de Carlos Mazza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sabatina de Evandro Leitão: assista ao vivo Reproduza o player abaixo ou clique aqui para assistir no YouTube.



Em Fortaleza as sabatinas serão divididas em duas rodadas. A primeira será de 2 a 12 de setembro, na Rádio O POVO CBN; e a segunda, de 23 de setembro a 2 de outubro, no programa O POVO News primeira edição. A ordem na qual os candidatos serão sabatinados nas duas rodadas foi definida por sorteio.