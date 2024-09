Sarto promete ampliar Passe Livre Eleitoral para os fins de semana

O Passe Livre Estudantil é uma das bandeiras de Sarto para a sua candidatura de reeleição . Inclusive, ele foi criticado por outros candidatos por não ter implementado o programa aos fins de semana. Outros postulantes chegaram a prometer a ampliação antes mesmo do anúncio do prefeito.

"O que antes era gasto com transporte agora é mais comida na mesa", diz a peça de campanha divulgada. No final do vídeo, Sarto aparece correndo de juliet e diz "E agora eu vou fazer o Passe Livre também nos finais de semana".

As viagens dos alunos serão identificadas por meio do Bilhete Único , permitindo maior controle dos usuários.

A Prefeitura de Fortaleza arcará com os custos da proposta. No entanto, é permitido que empresas de transporte públicos também auxiliem, com incentivos, a medida.



Com o Passe Livre Estudantil, as tarifas metropolitanas e outros benefícios, como a meia passagem, não serão revogadas e continuam funcionando normalmente. Os estudantes que ultrapassarem as duas gratuidades do benefício, ainda poderão utilizar a meia passagem.