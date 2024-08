O POVO realiza debate entre candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte nesta quinta-feira, 22

CANDIDATOS a prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra e Fernando Santana Crédito: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana

O POVO promove, nesta quinta-feira, 22, o debate entre Fernando Santana (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos), candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza. A programação poderá ser acompanhada ao vivo, a partir das 17 horas, com transmissão da rádio O POVO CBN Cariri 93.5 FM e no Youtube do O POVO.

Acompanhe debate entre candidatos à Prefeitura do Juazeiro do Norte: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encontro entre os postulantes também terá cobertura completa pelas mídias sociais e portal O POVO, além do jornal impresso no dia seguinte. O debate será mediado pelo jornalista Luciano Cesário, coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri, âncora do programa O POVO na rádio e mediador dos debates.

O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) tenta uma reeleição inédita na cidade do Cariri, em uma chapa que reúne alianças com opositores não apenas a nível municipal, mas estadual. Na convenção de lançamento da candidatura, por exemplo, estavam presentes nomes como Ciro Gomes, Roberto Cláudio e André Figueiredo, todos pedetistas, Carmelo Neto (PL) e lideranças do PSDB e do União Brasil.

Cenário fortalece o rompimento entre Glêdson e o governismo estadual. A base do Governo do Estado lançou como candidato o petista Fernando Santana, deputado estadual. Santana era aliado de Glêdson e teve o apoio do prefeito nas eleições de 2022, que o elegeram para o parlamento estadual. O prefeito sinalizou que esperava um retorno de apoio de Fernando, o que acabou não ocorrendo. O deputado rebateu as possibilidades de apoio, culpando a gestão municipal em Juazeiro.