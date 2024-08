Debate à Prefeitura de Juazeiro do Norte acontece hoje; assista ao vivo

Glêdson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT) participam do debate nesta quinta-feira, 22, na rádio O POVO CBN Cariri (93.5) Crédito: Montagem/O POVO

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO e a rádio O POVO CBN Cariri realizam uma série de debates entre os candidatos às Prefeituras dos três maiores municípios do Cariri: Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Os encontros ocorrem em Juazeiro do Norte, no auditório do Edifício Pátio Cariri, mesmo prédio onde está o estúdio da rádio, e têm o jornalista Luciano Cesário como mediador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eleições 2024: VEJA o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte



O debate dos candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte acontece nesta quinta-feira, 22. Saiba onde assistir e qual o horário. Debate eleitoral de Juazeiro do Norte: onde assistir? O debate entre os candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte será transmitido a partir das 17h pela rádio O POVO CBN Cariri (93.5). Também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, além das repercussões no portal, no jornal impresso e nas mídias sociais do O POVO.

São quatro rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos, com réplicas e tréplicas. Eles terão embates diretos com tema livre e sorteio de assuntos. Haverá ainda uma pergunta da produção e as considerações finais. A ordem das respostas será definida em sorteio com as assessorias dos candidatos. Jocélio Leal, diretor de Jornalismo das rádios O POVO, aponta que o debate é uma oportunidade para os eleitores conhecerem o que pensam os candidatos fora dos conteúdos de propaganda. “Em uma época na qual o diálogo acaba sobreposto pelas verdades próprias, acreditamos que promover o confronto de ideias ajuda a qualificar as discussões acerca dos temas que importam”, avalia.

Prefeitura de Juazeiro do Norte: quem são os candidatos? Participam do debate o candidato à reeleição Glêdson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT). Conheça cada um: Glêdson Bezerra (Podemos) Candidato do Podemos, Glêdson busca se reeleger ao lado do vice Tarso Magno, do Partido Progressista (PP), e com o apoio dos partidos Novo, Cidadania, União Brasil, Progressistas, PDT, PSDB, Democracia Cristã e PL. Atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Lima Bezerra é bacharel em direito, inspetor da Polícia Civil e já foi eleito vereador do município três vezes.

Fernando Santana (PT) Administrador e deputado estadual do Ceará, Fernando passou pelos cargos públicos de secretário de Governo e secretário de Esportes e Juventude de Barbalha, além de secretário adjunto de Gabinete do Governador. De acordo com as pesquisas, Santana é o candidato com maior potencial para impedir a reeleição de Glêdson, eleito em 2020. LEIA MAIS | Pesquisa Atlas Juazeiro: Glêdson lidera contra Fernando Santana