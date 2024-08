O POVO News: Entenda a crise na Venezuela e a tensão na Nicarágua

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 8. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, edição repercute a crise na Venezuela e a tensão na Nicarágua. Além disso, o episódio atualiza as últimas informações sobre as eleições municipais de São Paulo.

Assista ao vivo:

Na Venezuela, a líder da oposição María Corina Machado ofereceu "a todos os especialistas de qualquer país do mundo, mas especialmente da Colômbia, do Brasil e do México" as atas e bancos de dados sob posse dela relativa às eleições de 28 de julho. A ação tem o intuito de confirmar que o candidato Edmundo González conseguiu mais votos que o atual presidente Nicolás Maduro.

Quanto à Nicarágua, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fulvia Patricia Castro Matu. O Itamaraty se valeu do princípio da reciprocidade depois de a ditadura de Daniel Ortega ordenar que o embaixador brasileiro Breno Souza da Costa deixasse o país.