Líder do PT atribui a Lula medalhas que o Brasil conquistou nas Olimpíadas

Líder do bloco do PT na Alece, deputado estadual De Assis Diniz, durante o programa Debates do POVO Crédito: Matheus Souza

O líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, De Assis Diniz (PT), atribuiu as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olímpiadas ao presidente Lula (PT). Momento ocorreu nessa quarta-feira, 7, durante debate do petista com o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, no programa Debates O POVO, na Rádio O POVO CBN. O debate acalorado se encaminhava para a pergunta final, quando De Assis perguntou ao mediador, o jornalista Henrique Araújo: “Brasil ganhou sete medalhas, né? Você sabe quem possibilitou essas medalhas?” É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao ser questionado quem seria o responsável pelas vitórias, De Assis respondeu: “Luiz Inácio Lula da Silva”.

O líder petista foi interrompido por André Figueiredo, que corrigiu o número de medalhas. “Temos quatorze, não?” De Assis respondeu que contava apenas as de bronze, o que foi retrucado com ironia pelo pedestista: “Ah, eu estou contando todas. Está contando só a colocação do Evandro? Bronze é terceiro”, disse, insinuando um cenário no qual candidato petista em Fortaleza, Evandro Leitão, ficaria de fora de um segundo turno. Leitão concorre, dentre outros, contra o atual prefeito José Sarto, apoiado por Figueiredo. De Assis respondeu, criticando Sarto e começou ainda a citar o Bolsa Atleta, que seria o “motivo” pelo qual Lula teria possibilitado as medalhas brasileiras.