Há cinco dias do início das convenções, apenas Novo e PSD anunciaram data para evento

Já o PSD , comandado em Fortaleza pelo deputado federal Luiz Gastão , realizará o evento ainda neste mês de julho, em 27 de agosto. A informação foi confirmada ao O POVO pelo dirigente partidário. A sigla está na disputa pela vice do PT, contudo, tem o nome do deputado federal Célio Studart à disposição para disputar candidatura própria.

Com o nome do senador Eduardo Girão colocado como pré-candidato à prefeito da Capital, o Novo foi o primeiro partido a anunciar data para convenção. Ele será oficializado como candidato no próximo dia 3 de agosto. Em comunicado, o partido ressaltou que o nome do vice "poderá" ser divulgado apenas no dia da convenção.

As demais legendas que têm postulações na Capital cearense ainda não divulgaram a data da convenção. O POVO entrou em contato nesta segunda-feira, 15, com os respectivos dirigentes ou assessorias, via WhatsApp e ligação telefônica. Confira o que disse cada uma:

Com a pré-candidatura do educador popular Haroldo Neto, o UP informou que deve confirmar a data nesta terça-feira, 16.

O PL, com o nome do deputado federal André Fernandes (PL) colocado na disputa, ainda não retornou sobre o assunto. Contudo, o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, projetou que o evento deve ocorrer no início de agosto, mas a definição está sob condução da comissão municipal, liderança por Fernandes.

Com o nome do ex-deputado federal Capitão Wagner, o União Brasil também foi procurado mas ainda não retornou para O POVO. O mesmo ocorre com o PDT, que tem o prefeito José Sarto (PDT) como pré-candidato à reeleição.

O PSTU tem o dirigente partidário Zé Batista como pré-candidato. O POVO tentou contanto pelo telefone de final 4701, mas não obteve sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

Além desses partidos não terem anunciado a data das convenções partidárias, a maioria ainda não revelou quem ocupará a vaga de vice nas chapas, com exceção do Psol, conforme colocado acima.

O que é e quando pode ocorrer a convenção partidária?

De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.