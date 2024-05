Iguatu: prefeito Ednaldo Lavor só descarta alianças com Agenor e Ronald Bezerra: "Judas"

“Sabemos da importância que é esse grupo estar unido. Não tenho problema nenhum em conversar, sentar na mesa com o deputado Marcos Sobreira, com o Sá [Vilarouca], com o Roberto Filho, só não sento com Agenor e com o interino aí [Ronald]. Infelizmente, até na mesa de Jesus teve aquele Judas que fez aquilo. Eu não quero mais tratar com pessoas dessa forma. Os demais, sento de boa, sem problema nenhum”, disse, em entrevista coletiva no último sábado, 25.

O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor (PSD) afirmou que não descarta “sentar para conversar” sobre possíveis alianças com quase nenhum pré-candidato à Prefeitura da cidade distante 361,4 km de Fortaleza. As únicas exceções são o ex-prefeito e deputado estadual Agenor Neto (MDB), que lançou o filho Ilo Neto (PT), e Ronald Bezerra (União Brasil) , chamado apenas de “interino” por Ednaldo.

Em meio às possibilidades de aliança, Ednaldo ainda não firmou uma pré-candidatura para a sucessão. Um dos cotados é o vereador Rafael Gadelha (PSD). Contatado, Gadelha afirmou que colocou o nome à disposição do prefeito, que desejaria um candidato do partido dele, o PSD.

Após mais de um ano do afastamento, em janeiro de 2024, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, autorizou que ambos voltassem a exercer funções políticas. Ao reassumir, Ednaldo chegou a passar álcool na cadeira, antes ocupada por Ronald.

“O prefeito Ednaldo tem afirmado que o candidato será do seu partido,PSD, e que no início de junho estará lançando o candidato. Enquanto a mim, sou do PSD, líder de governo, liderado pelo Prefeito Ednaldo e meu nome está à disposição do grupo”, afirmou.

Apesar disso, ele afirmou que o prefeito “está muito focado na gestão”, no momento.

Confira abaixo todos os postulantes a Iguatu

Ilo Neto (PT)

Filho do ex-prefeito Agenor Neto (MDB). Foi lançado pelo PT, após um impasse com a candidatura apoiada pelo diretório municipal do partido na cidade, a do empresário Sá Vilarouca. A filiação se Ilo, inclusive, era rejeitada pelo PT de Iguatu, por ele ser considerado “historicamente”, um opositor do partido na cidade.

Marcos Sobreira (PDT)

Deputado estadual e integrante de histórica família da política iguatuense. Em 2016, foi eleito vice-prefeito na chapa de Ednaldo Lavor, com quem é rompido. Hoje filiado ao PDT, mas do grupo de apoiadores de Cid Gomes (PSB), Marcos Sobreira afirmou ao O POVO que esperava apoio do senador. Além disso, apesar de estar constantemente nos mesmos eventos que Ilo por ambos apoiarem a gestão estadual, ele nega veementemente uma possível aliança com o opositor. Apesar do desejo da candidatura, Sobreira disse estar conversando com partidos e outros nomes para a composição que seja alternativa tanto ao prefeito Ednaldo Lavor (PSD) como ao grupo ligado a Agenor Neto.