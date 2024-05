Figueiredo diz que ‘prática de cooptar prefeitos e lideranças’ impediu vitória de RC

Presidente em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, durante discurso em congresso nacional do partido Crédito: Reprodução/YouTube/PDT 12

Para o presidente em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, a derrota do correligionário Roberto Cláudio nas eleições de 2022 resultou em "um estado quebrado". A declaração foi dada em discurso no 6º Congresso Nacional do PDT, realizado na última quinta-feira, 23, em Brasília. "Um estado quebrado mostrando o que é ter uma péssima prática de cooptar prefeitos, de cooptar lideranças para impedir a vitória do que seria o melhor, que seria o meu querido amigo Roberto Cláudio", relatou o dirigente partidário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Figueiredo considera que o governador Elmano de Freitas (PT) não tem "experiência em gestão" e o que se sobressai é a administração "especial" feita em Fortaleza, sob comando do pedetista José Sarto, pré-candidato à reeleição na capital cearense.