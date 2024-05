Presidente do TRE Ceará diz ser "impossível" falar em eleições municipais no RS

Na semana passada, balanço do TRE-RS revelou que 500 urnas foram perdidas nas enchentes. Outros 14 mil equipamentos estariam armazenados em um depósito em Porto Alegre, que se encontra inundado e inacessível. “Recebemos informação de três ou quatro metros de água no local”, acrescentou o Raimundo Nonato. Caso se concretize, o total equivale a uma perda de 52% das urnas eletrônicas do estado gaúcho.

Há grandes possibilidades de não haver eleições municipais neste ano, no Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade em que o estado se encontra . A informação foi reforçada, nesta segunda-feira, 20, pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos .

Segundo o presidente do TRE no Ceará, deverá ser realizada uma reunião urgente ainda hoje ou nesta terça-feira, 21, para tratar das possibilidades de auxílio de outros Tribunais Regionais para o estado gaúcho. A ocasião será um encontro excepcional do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), do qual Raimundo Nonato é vice-presidente.

"Vamos elaborar um documento e levar para a Presidência do TSE com as nossas preocupações. Estou indo hoje a tarde à Brasília, ontem conversei com o presidente do Coptrel", disse, se referindo a Octavio Augusto De Nigris Boccalini, presidente do Tribunal Regional de Minas Gerais.



Nonato ainda informou que conversou com a desembargadora do TRE-RS, Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, que se disse “preocupada” com o pleito deste ano. O magistrado ainda teve uma conversa com o reitor do Instituto Federal do Ceará, José Wally Mendonça Menezes, que teria colocado a instituição à disposição para uma mobilização do Ceará.