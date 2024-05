Ex-secretária que é pré-candidata a vereadora é alvo de operação em Horizonte

Uma ex-secretária de Cultura do município de Horizonte, a 45 km de Fortaleza, é alvo de operação do Ministério Público Eleitoral, na manhã desta segunda-feira, 20. Ela é pré-candidata a vereadora e é investigada por distribuir brindes promocionais no aniversário do Município, comemorado em 6 de março.

Os kits incluem camisa, boné e copo. A prática pode ser enquadrada como crime eleitoral. Também são averiguados indícios de falsificação de documentos.

A empresária que forneceu os kits também foi alvo da operação. O nome da ex-secretária e da empresária não foi informado pelo Ministério Público.