União Brasil critica tributos para bater em Sarto e Evandro: 'Só sabem aumentar imposto'

A troca de críticas entre o prefeito José Sarto (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), tem um dos principais focos na taxa do lixo municipal e no aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Estado. Para se contrapor à polarização entre os dois, o União Brasil, partido de Capitão Wagner, bate justamente na questão dos impostos.

O deputado federal Danilo Forte, correligionário de Wagner, apontou esse como um dos motes do discurso do partido. Ele afirmou que tanto o deputado quanto o atual prefeito "só sabem aumentar imposto".

Danilo Forte citou a taxa do lixo, implementada pela Prefeitura de Fortaleza e alvo de críticas de Evandro e Capitão Wagner, o novo DPVAT, aprovado no Congresso Nacional com apoio do PT, além de dizer que o União Brasil é o único partido que luta para baixar o imposto.