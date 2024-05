Umirim: MP Eleitoral denuncia duas pessoas por suposta compra de votos

Duas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por suposta compra de votos em Umirim, distante 96,5 quilômetros de Fortaleza. A denúncia foi realizada nessa segunda-feira, 13, por meio da 23ª Zona Eleitoral. As ocorrências foram registradas no 1º turno das eleições de 2018, em 7 de outubro.

Os envolvidos foram identificados como Maria Aparecida Ângelo e Francisco Claumir Gomes Silva. Conforme a denúncia, eles são apontados como responsáveis por um esquema para conseguir votos para dois candidatos a deputados estaduais, que não tiveram os nomes divulgados pelo MPE. Aparecida e Claumir ofereciam pagamento de R$ 50 e abastecimento de veículos para os eleitores.

A casa dela foi alvo de busca e apreensão, que resultou em prisão em flagrante da suspeita. No local, foi verificado indícios da prática de compra de votos, como uma lista com nomes que atuariam no dia do pleito como fiscais, com os respectivos títulos e zonas eleitorais deles.