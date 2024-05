Ministro de Lula filiado ao partido de Wagner visita Ceará pela 2ª vez em menos de 2 meses

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) , e presidente BNDES, Aloizio Mercadante (PT) Crédito: João Filho Tavares

O Governo do Ceará recebeu o ministro das Comunicações do Brasil, Juscelino Filho (União Brasil), e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante (PT), para evento de anúncio de investimento de R$ 146,1 milhões para expansão da banda larga 5G nas periferias de Fortaleza e Região Metropolitana. A programação ocorreu nesta terça-feira, 14, no Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor, na Capital. Juscelino é um dos três ministros indicados pelo União Brasil no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Ceará, assim como em vários estados pelo País, o partido é oposição. O líder local da legenda é o ex-deputado federal Capitão Wagner, membro da executiva nacional e pré-candidato da sigla a prefeito de Fortaleza, que não compareceu à solenidade. Juscelino esteve em outra agenda oficial no fim de março. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o governador Elmano de Freitas (PT) em viagem ao Exterior, a cerimônia foi liderada pela vice Jade Romero (MDB), governadora em exercício. De petista, o palco contava com a senadora em exercício, Janaína Farias, e, na plateia, com a deputada estadual Larissa Gaspar. O líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães, participou de forma remota.

"Penso que esse momento é marcante para o nosso Estado. Ele tem um significado grande por tudo que nós estamos fazendo na educação pública, da conectividade que vai chegar em todas as escolas do Brasil", pontuou Guimarães, reforçando o trabalho de "reconstrução do País" emanado por Lula. Da base do governo Elmano, participou o vereador de Fortaleza Leo Couto (PSB). Do partido de Juscelino, por sua vez, contou com a presença do deputado federal Moses Rodrigues, que estava no palco e na entrevista coletiva. O postulante petista, deputado estadual Evandro Leitão, também não esteve na cerimônia. Ele tem acompanhado o governador e o ministro Camilo Santana (Educação) nos eventos do Ceará.