Luzianne diz não ter poder de "esvaziar" candidatura de Evandro com ministro e governador

LUIZIANNE organizou evento para criação de uma nova corrente dentro do PT Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Destinando forças à pré-candidatura do PT com Waldemir Catanho em Caucaia a deputada federal Luizianne Lins afirma (PT) não ter poder de "esvaziar" a campanha em Fortaleza, que tem o deputado estadual Evandro Leitão como postulante. Segundo ela, a situação não é possível tendo em vista que a Capital conta com os esforços do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Esvaziar uma pré-candidatura que tem ministro da Educação, que tem governador do Estado, que tem não sei quem. Quem sou eu, né? Para poder interferir no processo deles?", considerou a ex-prefeita de Fortaleza durante encontro com apoiadores nesta segunda-feira, 13.

Questionada sobre a movimentação rumo ao segundo maior colégio eleitoral do Ceará, ela pontuou que o processo não a afasta da capital cearense e que possui "um compromisso" com a cidade. Além disso, empenha-se nas postulações que concorrerão a vagas na Câmara Municipal. "Eu não vou estar na coordenação geral [de Caucaia], porque me exigiria estar lá direto. Eu tenho um compromisso com Fortaleza, com nossas pré-candidaturas a vereador e vereadora, que compõem esses grupos, que a gente está chamando de Campo de Esquerda no PT. Então, assim, em nenhum momento isso vai me impedir de estar participando", garantiu. Apoiadores formarão comissão provisória para congresso que discutirá rumos do PT no Ceará