Eleitor sem biometria cadastrada poderá votar neste ano? Saiba mais

O período de regularização do título eleitoral terminou em 8 de maio. Agora, somente eleitores em situação regular poderão votar no pleito deste ano, cujo primeiro turno ocorrerá em 6 de outubro. No entanto, os eleitores sem a biometria cadastrada poderão votar normalmente, desde que também estejam em dia com a Justiça Eleitoral.

Para conferir, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - clicar em Serviços e, em seguida, Situação Eleitoral-, ou no portal do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado - no Ceará, o TRE-CE. Em ambos os portais, se a situação constar em “regular”, mesmo que sem biometria cadastrada, o cidadão está apto para participar do pleito deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em alguns casos, a situação poderá constar em irregular, caso o eleitor tenha sido convocado pela Justiça Eleitoral para revisar a biometria e não tenha comparecido.