Prefeita de Ocara e indicado como sucessor dela são multados por propaganda antecipada

A prefeita de Ocara, Amalia Pereira (PP), e o pré-candidato Humberto Maia (PP), indicado por ela para sucessão, foram multados por propaganda antecipada. Os dois, além da empresária Francisca Batista Lopes Marcos, foram condenados a pagar R$ 5 mil, cada um, pela 67ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, que acatou representação eleitoral do Ministério Público Eleitoral (MPE). A decisão foi tornada pública nesta sexta-feira, 3. O pedido foi feito a partir da divulgação e realização do lançamento da pré-candidatura de Humberto a prefeito para as eleições municipais de 2024, durante o evento de assinatura da ordem de serviço de duas arenas esportivas, com ampla divulgação nas redes sociais, conforme o Ministério Público (MPCE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A promotora eleitoral Joana Nogueira Bezerra, autora da representação contra o trio, considerou a conduta como propaganda eleitoral antecipada, porque demonstrariam pedido explícito de voto e a certeza de candidatura ao cargo almejado.