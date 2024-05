Sarto é o quarto pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza entrevistado na Rádio O POVO CBN

O prefeito José Sarto (PDT) é o quarto convidado da série de entrevistadas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza realizada pela Rádio O POVO CBN . A sabatina ocorre dentro do programa O POVO no Rádio , que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio.

Sarto é o pré-candidato à reeleição em Fortaleza. O Passe Livre Estudantil que concede duas passagens gratuitas para estudantes em dias úteis é destaque do seu mandato. Em contrapartida, o chefe do Executivo municipal tem protagonizado embate com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), principalmente sobre segurança pública.

Na segunda-feira, 29, Sarto rebateu falas de Elmano, que havia o acusado de utilizar o crime no Instituto José Frota (IJF) para fazer “politicagem”. Em resposta, o prefeito citou a ida do governador a Brasília, visando articulações do PT sobre a pré-candidatura de Evandro Leitão (PT), com quem o pedetista também trocou acusações recentemente.

“Governador ao dizer isso [acusá-lo de politicagem], no outro dia foi a Brasília fazer uma reunião com o pré-candidato dele [Evandro]. Juntou-se com o ministro [Camilo], com a presidenta do PT [Gleisi Hoffmann] e foi falar de política. Veja só”, afirmou o prefeito, em entrevista durante assinatura da ordem de serviço para a construção do reassentamento Lagoa do Urubu, no bairro Floresta.