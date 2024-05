Lula pede votos para Boulos, em SP, antes do início da campanha eleitoral

PRÉ-CANDIDATO a prefeito de São Paulo, deputado Guilherme Boulos (Psol), e o presidente Lula no ato em comemoração ao 1º de Maio Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Antes de encerrar o discurso, o chefe do Executivo brasileiro chamou Boulos ao seu lado, teceu elogios e pediu para que o público votação no psolista. Na ocasião, o presidente afirmou que o postulante enfrentará "três adversários" na disputa: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). "E, por isso, quero dizer: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo", declarou Lula. Baixa adesão no ato do 1º de maio Em seu discurso no evento organizado pelas centrais sindicais, Lula demonstrou incômodo com a mobilização realizada para o ato. Segundo ele, a convocação o 1º de Maio não foi feita como deveria, o que reduziu o público do evento.