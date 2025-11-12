AO VIVO: Derrite recua e propõe novo PL Antifacção e mantém PF

Derrite retira equiparação terrorista e mantém PF em novo texto / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 12, repercute a nova decisão do relator do Projeto de Lei Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP). O deputado disse, durante coletiva com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o novo texto preserva a atuação da Polícia Federal (PF) nas ações contra o crime organizado e que vai retorar as medidas comparativas com terrorismo. O novo texto foi protolocolado nesta terça-feira, 11. Derrite afirmou que as críticas, maioria da base do governo Lula, eram uma "narrativa" de enfraquecimento da atuação da PF e que a prioridade é a aprovação do PL. Além disso, afirmou que "não abre mão de deixar o texto duro" e que deve "acabar com o equívoco de que haverá um enfraquecimento das forças policiais".

Assista

Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas. Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas