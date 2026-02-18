Presidente do MDB vai ao Rio para selar apoio a Paes e definir indicação do partido à vice

O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 18, para selar o apoio do partido ao prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Estado e bater o martelo sobre a indicação do vice na chapa. O nome ainda não está fechado. Uma das possibilidades é Jane Reis (MDB), irmã do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A expectativa é anunciar o apoio a Paes já nesta quinta-feira, em meio à recondução de Washington Reis à presidência estadual do MDB.

O dirigente desistiu de disputar o Palácio Guanabara após sofrer um revés no Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada. Condenado por crime ambiental, ele contava com a reversão da sentença para viabilizar sua candidatura. No último dia 11, porém, o ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção da condenação, formando maioria contra ele.