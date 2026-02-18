Pintado de palhaço, André Fernandes critica desfile pró-Lula

O deputado federal André Fernandes fez uma pintura de palhaço no rosto para criticar a homenagem ao presidente Lula em um desfile de carnaval / Crédito: Reprodução/Instagram/@andrefernandes

O deputado federal André Fernandes (PL) se pintou de palhaço para criticar o desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que homenageou o presidente da República, Lula (PT). No vídeo, publicado nesta segunda-feira, 16, o parlamentar classificou o tributo como "um retrato perfeito da crise moral, política e institucional que tomou conta do País". No segundo dia de Carnaval, a escola de samba Acadêmicos de Niterói se apresentou no Sambódromo, tendo como tema principal o petista, que assistiu a festa ao lado da primeira-dama, Janja, e acompanhado também do prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD).

Ao remover a pintura do rosto, André diz que o concerto do grupo teve uma hora de transmissão nacional de propaganda eleitoral gratuita, custeada por dinheiro público e disfarçada de evento cultural. Fernandes defende a tese de promoção, pois teriam faltado as citações a petrolão, mensalão e à ligação do partido e filho de Lula a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Carro alegórico da escola de samba Acadêmicos de Niterói, com homenagem a Lula, traz palhaço preso, em alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Pablo Porciúncula / AFP "A verdadeira história do presidente, se contada, não seria a do 'operário do Brasil', como diz o samba enredo da escola, mas sim de 'Lula, o vagabundo'.

Fernandes se refere ao episódio em que, nas eleições presidenciais de 2022, a campanha e aliados de Bolsonaro faziam acusações ao adversário petista como: defesa a governos autoritários como Nicarágua e Venezuela e o aborto. O TSE então, analisou o conteúdo bolsonarista e decidiu por suspender o conteúdo, alegando ter informações falsas ou sem comprovação suficiente. Crises estruturais O deputado fez um alerta aos seguidores ao pontuar que a peça é uma campanha contra o cidadão trabalhador, que estaria indiretamente financiando a produção carnavalesca, com o pagamento dos impostos. André disse que enquanto Lula e Janja "esbanjam" os recursos públicos ao lado da chamada elite artística financiada pela Lei Rouanet, a população brasileira continua sem o básico.