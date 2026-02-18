Paes imita pessoa cega em camarote na Sapucaí; veja vídeo

Procurada para comentar o caso, a gestão municipal ainda não se manifestou sobre o ocorrido

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual em um camarote da Marquês de Sapucaí, no último domingo, 15, durante o desfile de Carnaval do Rio de Janeiro. O gestor municipal é pré-candidato ao governo do estado nas eleições de outubro deste ano.

Procurada para comentar o caso, a gestão municipal ainda não se manifestou sobre o ocorrido.