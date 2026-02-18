OAB-RJ diz que desfile da Acadêmicos de Niterói configurou preconceito religioso em ala

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ) afirmou, em nota divulgada nesta terça-feira, 17, que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial do carnaval carioca, cujo enredo homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "cometeu prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos". O enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente, foi apresentado na avenida na madrugada de segunda-feira, 16.

Entre os pontos que motivaram reação da OAB-RJ estão elementos do desfile, como a ala "neoconservadores em conserva", cuja fantasia reproduzia uma lata com o desenho de uma família formada por pai, mãe e dois filhos, imagem associada ao modelo tradicional. Parlamentares da oposição afirmaram que a representação teria caráter depreciativo.