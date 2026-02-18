Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio no Carnaval

Ex-ministro do Turismo Gilson Machado (foto em 08-02.2022) / Crédito: Aurelio Alves

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais no domingo, 15, um vídeo em que aparece distribuindo adesivos em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto neste ano. Na gravação, Machado cola o material na motocicleta de um apoiador. No adesivo, lê-se "Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do senador beijando a cabeça do ex-presidente.

Onde ando sempre me pedem adesivos de @flaviobolsonaro.

Sábado de carnaval, meia-noite, antes do trabalho na @brucelose .

Fizeram fila para adesivar.

Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha. pic.twitter.com/uVaZAx0ktU

— Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) February 15, 2026 Ao divulgar o vídeo, o ex-ministro escreveu: "Onde ando sempre me pedem adesivos de Flávio Bolsonaro". "Fizeram fila para adesivar. Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha", afirmou em publicação na rede social X. A publicação ocorreu na mesma noite em que a escola de samba Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).