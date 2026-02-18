Escola de samba que homenageou Lula na Sapucaí é rebaixada

Um carro alegórico representando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 15 de fevereiro de 2026 / Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

A Acadêmicos de Niterói, escola de samba que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile na Marquês de Sapucaí foi rebaixada do Grupo Especial, primeira divisão do Carnaval carioca. A Viradouro foi a campeã, com um enredo que homenageou o mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. Com o samba-enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a escola protagonizou polêmicas desde o anúncio da homenagem ao chefe do Poder Executivo brasileiro e ficou em último lugar com 264.6 pontos, sem angariar a nota máxima em nenhuma categoria de avaliação. Na categoria samba-enredo, a escola recebeu 29.9 pontos.

O quesito que a escola teve menor pontuação foi em fantasias. Outros pontos onde a Acadêmicos de Niterói ficou muito atrás das outras agremiações foram alegoria e adereços, bateria, mestre-sala e porta-bandeira.

Segundo uma nota divulgada pela escola de sampa Imperatriz Leopoldinense, três carros alegóricos da Acadêmicos de Niterói bloquearam a passagem da Imperatriz, ocasionando aproximadamente 5 minutos de paralisação. Em nota, a escola afirmou que teve a evolução impactada pelo atraso. Carro alegórico da escola de samba Acadêmicos de Niterói, com homenagem a Lula, traz palhaço preso, em alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Pablo Porciúncula / AFP A primeira-dama, Janja da Silva, estava preparada para desfilar pela Acadêmicos de Niterói, mas desistiu por temer perseguição à escola e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou um pedido do Partido Novo que pretendia barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói, acusando Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O entendimento da Corte foi o de que não é possível reconhecer abuso de poder de forma preventiva, antes da ocorrência dos fatos e da formalização de eventual candidatura. Mesmo assim, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou que o desfile da agremiação parecia ser um "cenário de areia movediça". A ministra também afirmou que a Corte não estava dando um "salvo-conduto" para o cometimento de crimes eleitorais. "Não me parece ser um cenário de areias claras. Me parece um cenário de areia movediça. Quem entra, entra sem saber o final. Não pode haver propaganda eleitoral antecipada. O tribunal é claro. (...). Hoje, consideramos a falta de requisitos legais, por isso, indeferimos a liminar, mas a Justiça eleitoral não está dando salvo-conduto para quem quer que seja", complementou.