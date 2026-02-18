Escola de samba que homenageou Lula na Sapucaí é rebaixada no Carnaval do RioEste ano foi o primeiro em que a Acadêmicos de Niterói desfilou no Grupo Especial, primeira divisão das escolas de samba
A Acadêmicos de Niterói, escola de samba que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile na Marquês de Sapucaí foi rebaixada do Grupo Especial, primeira divisão do Carnaval carioca. A Viradouro foi a campeã, com um enredo que homenageou o mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça.
Com o samba-enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a escola protagonizou polêmicas desde o anúncio da homenagem ao chefe do Poder Executivo brasileiro e ficou em último lugar com 264.6 pontos, sem angariar a nota máxima em nenhuma categoria de avaliação. Na categoria samba-enredo, a escola recebeu 29.9 pontos.
O quesito que a escola teve menor pontuação foi em fantasias. Outros pontos onde a Acadêmicos de Niterói ficou muito atrás das outras agremiações foram alegoria e adereços, bateria, mestre-sala e porta-bandeira.
Apesar de ter tido repercussão com os elogios ao petista e as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os apoiadores dele, como conservadores enlatados e o Bolsonaro como um palhaço preso entre grades, a Acadêmicos de Niterói ficou em último em todos os quesitos pontuados pelos jurados do Carnaval carioca.
Em 2026, a Acadêmicos de Niterói estreou no Grupo Especial no Carnaval do Rio. A apresentação ocorreu na noite de domingo, 15, no sambódromo da Sapucaí. O presidente esteve presente em um dos camarotes para assistir à apresentação, mas não participou do desfile.
Segundo uma nota divulgada pela escola de sampa Imperatriz Leopoldinense, três carros alegóricos da Acadêmicos de Niterói bloquearam a passagem da Imperatriz, ocasionando aproximadamente 5 minutos de paralisação. Em nota, a escola afirmou que teve a evolução impactada pelo atraso.
A primeira-dama, Janja da Silva, estava preparada para desfilar pela Acadêmicos de Niterói, mas desistiu por temer perseguição à escola e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
O desfile que homenageou Lula foi alvo de ações da oposição na Justiça. Antes mesmo da desistencia de Janja, houve uma ação popular que tentava impedir a Acadêmicos de Niterói de homenagear o presidente, mas foi extinta pela 21ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, sem analisar o mérito.
A ação foi apresentada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros. Eles sustentaram que haveria uso de recursos públicos para enaltecer Lula, o que configuraria desvio de finalidade e ofensa à moralidade administrativa.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou um pedido do Partido Novo que pretendia barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói, acusando Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O entendimento da Corte foi o de que não é possível reconhecer abuso de poder de forma preventiva, antes da ocorrência dos fatos e da formalização de eventual candidatura.
Mesmo assim, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou que o desfile da agremiação parecia ser um "cenário de areia movediça". A ministra também afirmou que a Corte não estava dando um "salvo-conduto" para o cometimento de crimes eleitorais.
"Não me parece ser um cenário de areias claras. Me parece um cenário de areia movediça. Quem entra, entra sem saber o final. Não pode haver propaganda eleitoral antecipada. O tribunal é claro. (...). Hoje, consideramos a falta de requisitos legais, por isso, indeferimos a liminar, mas a Justiça eleitoral não está dando salvo-conduto para quem quer que seja", complementou.
Os pontos mais criticados pela oposição a Lula foram o surgimento de alegorias contendo o número "13", utilizado pelo PT nas urnas e a ida de Lula até a passarela do Sambódromo da Sapucaí para cumprimentar integrantes da escola de samba. Até o momento, novas ações judiciais contra o desfile não foram incluídas no sistema da Justiça Eleitoral.
Das 12 escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, oito receberam autorização do governo federal para captar recursos pela Lei Rouanet. A Acadêmicos de Niterói foi liberada a captar R$ 5,1 milhões, mas desistiu de levantar os recursos devido ao prazo curto até o Carnaval. A Rouanet funciona por incentivo fiscal, o que significa que os beneficiados devem angariar recursos com patrocinadores, que em troca ganham abatimento de impostos.