Pedidos de impeachment contra Toffolli tramitam no Senado

Senado Federal registra 25 pedidos de impeachment contra Dias Toffoli após avanço do caso Banco Master / Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O nome do ministro Dias Toffoli voltou ao centro do debate político no Senado Federal. Levantamentos nos registros da Casa apontam que havia 25 pedidos de impeachment apresentados contra o integrante do Supremo Tribunal Federal (STF) até a sexta-feira, 13.

O número não considera a representação anunciada pelo Partido Novo, enviada pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo) que ainda não havia sido oficialmente protocolada.



A pressão cresceu após a divulgação de informações sobre a relação do ministro com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, instituição sob investigação da Polícia Federal por suspeita de irregularidades financeiras.



Três dos pedidos mais recentes mencionam diretamente o caso envolvendo o banco e aguardam despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável por analisar a admissibilidade das denúncias. Após a Polícia Federal encontrar mensagens no celular de Vorcaro com referências a Toffoli, o ministro decidiu se afastar da relatoria do processo, que foi redistribuído ao ministro André Mendonça.

O impeachment protocolado pelo Partido Novo

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) participou do pedido de impeachment enviado pelo Partido Novo. No documento, Girão, juntamente com outros 63 parlamentares — cinco deles senadores —, protocolou uma denúncia por crimes de responsabilidade contra o ministro José Antônio Dias Toffoli.

O texto relata que, na noite de 11 de fevereiro de 2026, após divulgação da imprensa de que a Polícia Federal (PF) protocolou pedido de suspeição contra Toffoli, com base em mensagens eletrônicas obtidas de forma legítima do aparelho telefônico de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, foram apresentados elementos que embasariam a denúncia.

O pedido foi apresentado antes de Toffoli anunciar sua saída da relatoria do caso envolvendo o Banco Master no STF. À época da protocolização, o ministro ainda era o responsável pela condução do processo na Corte, o que é apontado pelos autores da representação como um dos fundamentos para sustentar a alegação de impedimento e eventual crime de responsabilidade.

A partir disso, o documento reúne justificativas para o impeachment do ministro, muitas delas baseadas em reportagens de diferentes veículos de comunicação. Também são citadas mensagens atribuídas a Toffoli encontradas no celular de Vorcaro, nas quais haveria menções a pagamentos de valores elevados ao magistrado.

“Logo após a divulgação, o ministro Toffoli, por meio de seu gabinete, divulgou nota em que não nega o recebimento de valores, mas afirma apenas que a Polícia Federal não teria legitimidade processual para suscitar a arguição de suspeição”, diz material jornalístico anexado ao documento.

“Mais do que proximidade, existem provas de que Toffoli recebeu pagamentos do banco gerido pelo principal investigado, Daniel Vorcaro. A existência de fatos relacionados a transações bancárias anteriores demonstra que o ministro Dias Toffoli possui, por óbvio, interesse no julgamento em favor de Daniel Vorcaro”, afirma a denúncia.

Histórico das representações

Dos 25 requerimentos registrados até sexta, 16 foram apresentados entre 2015 e 2019 e acabaram rejeitados ainda na fase inicial. Há também dois pedidos de 2021 que chegaram a tramitar na Advocacia-Geral do Senado.

Em 2025, quatro solicitações permanecem pendentes de análise. Duas delas citam decisão de Toffoli que suspendeu o pagamento de multa bilionária aplicada à J&F em acordo de leniência firmado no contexto da Lava Jato.

A representação daquele ano menciona nominalmente diferentes ministros da Corte, dentre eles como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux, Edson Fachin, André Mendonça, Nunes Marques, Luís Roberto Barroso, hoje aposentado, e Cristiano Zanin, além de Toffoli.

