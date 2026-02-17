Eunício recebe apoio do presidente da Aprece para o Senado

Presidente do MDB-CE intensificou agendas para angariar apoio à pré-candidatura e tem se encontrado com líderes políticos de diversos municípios cearenses

Em um dos vídeos publicados, Eunício aparece ao lado do prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD), e do deputado estadual Simão Pedro (PSD), eleito prefeito de Óros em 2024, mas que renunciou para assumir vaga na Assembleia Legislativa do Ceará . Atualmente, o município é comandado por Tereza Cristina (PSB), mãe de Simão.

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) segue articulando apoio buscando fortalecer a pré-candidatura ao Senado Federal . Na última sexta-feira, 13, o parlamentar publicou vídeos ao lado de prefeitos cearenses e do atual presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Júnior, o Juju.

Eunício também recebeu apoio do prefeito de Jaguaribara, Zé Filho (PSB); além do prefeito de Mombaça, Orlando Filho (Republicanos). Desde o início deste mês, o deputado federal, que já foi presidente do Senado, vem intensificando o uso das redes sociais para expor os apoios recebidos em meio a um cenário de disputa pelas duas vagas ao Senado pela base do governador Elmano de Freitas (PT).

Nos últimos dias, Eunício também apareceu ao lado de vereadores de Fortaleza e suplentes, como Luiz Sérgio (PSB), Professor Enilson (Cidadania), Aguiar Toba (PRD), Tony Brito (PSD), Wander Alencar (Agir), Raimundo Filho (PDT), Luiz Paupina (Agir) - este com cassação confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) -, Kátia Rodrigues (PDT), Tia Francisca (PSD) e Ana do Aracapé (Avante).

O emedebista ainda esteve com o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) e vereadores de Caucaia; com o ex-prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, e com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Will Almeida. O suplente de deputado federal Felipe Aguiar (MDB) também esteve entre os apoios divulgados. Os prefeitos de Palhano, José do Lalá (PT), e de Icapuí, Kleiton Pereira (PSD), também estão entre os nomes que manifestaram apoio à pré-candidatura de Eunício.