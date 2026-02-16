Moraes autoriza Derrite a visitar Bolsonaro no dia 25 na Papudinha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) visite o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha em 25 de fevereiro. Em decisão proferida nesta segunda-feira, 16, Moraes atendeu a pedido da defesa de Bolsonaro e estipulou que a visita será realizada das 8 horas às 10 horas.

Derrite foi secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo e relata o projeto antifacção na Câmara.