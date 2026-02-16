Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes autoriza Derrite a visitar Bolsonaro no dia 25 na Papudinha

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) visite o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha em 25 de fevereiro. Em decisão proferida nesta segunda-feira, 16, Moraes atendeu a pedido da defesa de Bolsonaro e estipulou que a visita será realizada das 8 horas às 10 horas.

Derrite foi secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo e relata o projeto antifacção na Câmara.

A conversa se dará em meio às articulações eleitorais - Derrite é cotado para candidatar-se ao Senado.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.

Os advogados do ex-presidente também tinham pedido autorização para que Bolsonaro recebesse ainda os deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF); o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Anderson de Moraes; e o ex-secretário de governo José Vicente Santini, os quais aguardam autorização do ministro.

BOLSONARO STF

