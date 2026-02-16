Lula embarca amanhã para visitas oficiais à Índia e Coreia do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte amanhã, às 10h, para as visitas oficiais que realizará, entre os dias 18 e 24, na Índia e na Coreia do Sul. Uma parada para abastecimento da aeronave será feita na Tunísia, conforme informação da agenda divulgada pelo Planalto. A viagem à Índia é uma retribuição à visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Brasil em julho, durante a cúpula do Brics. Em Nova Deli, capital da Índia, Lula vai participar na quinta-feira (19) da cúpula de inteligência artificial. Será a primeira vez que um presidente brasileiro vai participar de um evento global de alto nível sobre inteligência artificial. É aguardada a presença de 40 mil pessoas de 50 países durante o evento.

A agenda de Lula na Índia prevê ainda novas oportunidades de cooperação bilateral, especialmente em termos econômicos, turísticos, agrícolas, energéticos e sustentáveis, dando sequência aos acordos firmados entre os dois países durante a visita de Modi, no ano passado.