TRF-2 nega pedido para proibir desfile em homenagem a Lula no Rio

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negou um pedido apresentado por uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para tentar impedir o desfile da escola da samba Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido foi feito por Valdenice de Oliveira Meliga, que trabalhou com Flávio quando ele foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A decisão foi assinada pelo desembargador Ricardo Perlingeiro, durante o regime de plantão.

Perlingeiro afirmou que eventuais prejuízos com o desfile da Acadêmicos de Niterói "não se revelam irreversíveis". O desembargador alegou que, "em se tratando de danos de natureza patrimonial, como alegado pela recorrente, de suposto vício no repasse das verbas públicas, observa-se que a Administração Pública possui diversos mecanismos legais para responsabilizar os agentes envolvidos em eventual irregularidade, podendo responsabilizá-los mediante o ressarcimento de valores".