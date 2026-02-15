Responsabilidade do apagão que se vivia na saúde do Rio era dos Bolsonaro, afirma Padilha

O ministro da Saúde Alexandre Padilha disse que o "apagão" que se vivia na saúde do Rio de Janeiro era de responsabilidade de pessoas com sobrenome "Bolsonaro".

Segundo o ministro, a imprensa informava uma situação em que um grupo "mandava no funcionamento", e que a saúde vivia um cenário de "força de trabalho insuficiente, contratos fraudados, leitos bloqueados e superlotação".