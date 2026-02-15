PCdoB: morre Renato Rabelo, que presidiu o partido de 2001 a 2015

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) comunicou que morreu neste domingo, aos 83 anos, Renato Rabelo, político considerado pelo partido um dos mais importantes dirigentes de sua história.

Rabelo presidiu o PCdoB de 2001 a 2015. Nos últimos três anos, o político dedicou-se a cuidar da saúde, tendo lutado nos últimos tempos contra a evolução de um câncer. Rabelo deixa a esposa, Conceição Leiro Vilan, e filhos.