Morre aos 83 anos Renato Rabelo, presidente do PCdoB entre 2001 a 2015

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) comunicou que morreu neste domingo, 15, aos 83 anos, Renato Rabelo, político baiano considerado pelo partido um dos mais importantes dirigentes de sua história. Rabelo presidiu o PCdoB de 2001 a 2015. Nos últimos três anos, o político dedicou-se a cuidar da saúde, tendo lutado nos últimos tempos contra a evolução de um câncer. Rabelo deixa a esposa, Conceição Leiro Vilan, e filhos.

O político foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) e enfrentou a repressão dos primeiros anos da ditadura militar de 1964. Ele já era militante da Ação Popular (AP) e integrou o núcleo dirigente que conduziu a integração daquela organização ao PCdoB, em 1973.

Rabelo ficou exilado na França, durante a Chacina da Lapa, em 1976, quando dirigentes do PCdoB foram assassinados, presos e torturados. O político retornou ao Brasil com a anistia de 1979. Ao longo de sua atuação, dedicou-se, em especial, ao fortalecimento das relações do PCdoB com os países socialistas, como China, Vietnã e Cuba. "Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB), que lançou, em 1989, a primeira e marcante candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República, jornada que seria vitoriosa com a eleição de Lula em 2002", acrescenta um trecho na nota divulgada pelo partido.