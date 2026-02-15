Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula participa de inauguração do Centro de Emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

Lula participa de inauguração do Centro de Emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A entrega faz parte do processo de reestruturação da unidade feita em parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024. Para modernizar e utilizar a capacidade máxima da unidade do SUS, o Governo do Brasil investiu R$ 100 milhões.

Também participaram do evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Com a ampliação do investimento federal, foram repassados R$ 150 milhões para o município, além de R$ 610 milhões anuais do Teto MAC (limite mensal de recursos federais repassados a estados e municípios para custear serviços especializados).

Além dos 40 leitos reabertos, do CTI pediátrico reativado com 10 leitos, da ampliação das salas cirúrgicas e de 57% a mais de profissionais, passam a funcionar no Centro de Emergência oito novos consultórios e seis salas de classificação de risco.

A unidade também amplia a oferta de exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar