Lula participa de inauguração do Centro de Emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A entrega faz parte do processo de reestruturação da unidade feita em parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024. Para modernizar e utilizar a capacidade máxima da unidade do SUS, o Governo do Brasil investiu R$ 100 milhões.
Também participaram do evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
Com a ampliação do investimento federal, foram repassados R$ 150 milhões para o município, além de R$ 610 milhões anuais do Teto MAC (limite mensal de recursos federais repassados a estados e municípios para custear serviços especializados).
Além dos 40 leitos reabertos, do CTI pediátrico reativado com 10 leitos, da ampliação das salas cirúrgicas e de 57% a mais de profissionais, passam a funcionar no Centro de Emergência oito novos consultórios e seis salas de classificação de risco.
A unidade também amplia a oferta de exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais.