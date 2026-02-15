Lula participa de inauguração do Centro de Emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A entrega faz parte do processo de reestruturação da unidade feita em parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024. Para modernizar e utilizar a capacidade máxima da unidade do SUS, o Governo do Brasil investiu R$ 100 milhões.

Também participaram do evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.