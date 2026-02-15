Lula lamenta morte de Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, em publicação na rede social X, a morte do ex-presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Renato Rabelo neste domingo, aos 83 anos. "A democracia brasileira perdeu hoje um de seus maiores nomes, o meu querido companheiro Renato Rabelo. Dirigente histórico do PCdoB, trilhamos, lado a lado, alguns dos momentos mais importantes de nossa história", escreveu Lula.

O presidente citou as greves do ABC paulista, as Diretas Já e campanhas presidenciais como momentos dos quais participou com Rabelo. "A visão estratégica de Renato Rabelo e sua capacidade de reunir as forças políticas em prol da soberania e justiça social seguirão, sempre, ajudando a guiar o caminho daqueles que querem construir um Brasil melhor para todas e todos", afirmou Lula.