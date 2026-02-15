Lula: 'Hospitais federais (do Rio) sempre foram usados com peça de troca em campanha eleitoral'
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou há pouco em cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que os hospitais federais da região sempre foram usados com "peça de troca" em campanhas eleitorais.
Segundo o presidente, a parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024, que traz recursos de ambos os órgãos, colocou fim a esse uso político do aparelho público.
Com a ampliação do investimento federal, foram repassados R$ 150 milhões para o município, além de R$ 610 milhões anuais do Teto MAC, para custeio de serviços de saúde de média e alta complexidade.
Debate político
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é preciso "transformar 2026 no ano da verdade". Ele criticou a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, bem como o uso excessivo de celulares. "Mentira leva à violência", afirmou citando casos de violência contra a mulher.
O presidente participou, neste domingo, da cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. "Antes e depois vai desmascarar quem fala bobagem", disse o presidente, referindo-se aos registros de sucateamento deste aparelho público antes da parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024, que ampliou recursos destinados ao hospital.
"Esse ano vamos estabelecer regras de debate político onde a verdade vai prevalecer", disse o presidente.
No início do evento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, relembrou que completa seu 14º ano como prefeito da cidade: "Se Deus quiser, em breve, o senhor vai viver essa experiência, eu te conto depois como é. Claro que o prefeito do Rio de Janeiro é muito mais importante que o presidente da República, mas o senhor também terá essa alegria e essa honra", afirmou.
No discurso, Lula respondeu à brincadeira dizendo que Paes acertou em quase tudo o que disse, mas que "o Rio de Janeiro não é mais importante que o Brasil".