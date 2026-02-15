Lula é ovacionado na Sapucaí ao aparecer em camarote no Rio
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado pelo público na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo, 15, ao aparecer brevemente na fachada do camarote Rio Capital do Brasil, da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD).
Aos gritos de 'olê, olê, olá, Lula, Lula', o petista foi recebido com aplausos no início do desfile da Acadêmicos de Niterói
Ele acenou para o público do sambódromo do Rio minutos antes do início do desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo.
O presidente voltou a ser aplaudido na entrada da escola na avenida às 22h. Em frente ao camarote da Prefeitura do Rio, uma faixa da campanha presidencial de 2022 foi estendida por um folião.