Lula é ovacionado na Sapucaí ao aparecer em camarote no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado pelo público na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo, 15, ao aparecer brevemente na fachada do camarote Rio Capital do Brasil, da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD).

Aos gritos de 'olê, olê, olá, Lula, Lula', o petista foi recebido com aplausos no início do desfile da Acadêmicos de Niterói