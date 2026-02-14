Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tereza Cristina diz que nota da Federação União Progressista não representa senadores do PP

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) publicou em uma rede social no fim da noite de ontem que a "bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida nem contou com a anuência desta bancada".

"Portanto, a nota não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP", diz o post de Tereza Cristina. No post, ela menciona como signatários do esclarecimento os parlamentares Dr. Hiran (RR), Esperidião Amin (SC), Luis Carlos Heinze (RS) e Margareth Buzetti (MT).

No texto, Tereza Cristina não cita o tema da nota da Federação União Progressista. Mas, horas antes do post da senadora, a federação, que reúne os partidos União Brasil e PP, publicou uma nota em que manifesta "confiança" no ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a troca da relatoria no caso Banco Master.

No texto, a Federação União Progressista demonstra preocupação com as "narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli".

"É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida", continua a nota. A federação acrescenta: "Uma versão caluniosa, que passa a ser verdadeira justamente pela repetição".

